OL : Metz-Lyon, la date du verdict est fixée

Dans : OL, Metz, Ligue 1.

La phase aller du championnat n’est pas tout à fait terminée malgré la trêve. En plus du match entre Nantes et Caen (17e journée) reporté à cause du brouillard, on attend toujours le verdict concernant la rencontre Metz-Lyon (16e journée) interrompue en raison d’incidents.

Le 3 décembre dernier, des supporters messins avaient lancé des pétards en direction du gardien lyonnais Anthony Lopes, qui souffre d’une surdité traumatique. Une scène inacceptable pour le président Jean-Michel Aulas qui réclame la victoire du club rhodanien sur tapis vert.

Il faut dire que ces trois points supplémentaires permettraient à l’OL de revenir à deux longueurs de la troisième place du Paris Saint-Germain. Mais c’est bien la Ligue de Football Professionnel qui prendra la décision d’offrir la victoire au vice-champion de France, ou de faire rejouer le match. Et selon L’Equipe, la LFP tranchera le jeudi 5 janvier. Même en retard, ce cadeau de Noël ferait plaisir à Aulas.