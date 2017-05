OL : Mercato, départs, avenir, Jean-Michel Aulas fait passer les messages

Dans : OL, Europa League, Mercato.

Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, éliminé ce jeudi soir par l’Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue Europa : « Il faut mettre en avant le match que les joueurs ont réalisé. L’équipe de l’Ajax est une très bonne équipe et elle avait décidé de mettre ce qu’il fallait athlétiquement avec beaucoup de fautes. Il y a énormément de fierté. On aurait mérité de marquer ce quatrième but. Je sentais l’équipe très proche de réaliser cet exploit. Il faut retenir l’essentiel, on a fait un parcours de grande qualité en Ligue Europa. La finale sera pour une autre fois. Celle de la saison prochaine est au Parc OL. Il faut se consoler et se remettre en question avant les deux derniers matchs de Ligue 1. On peut essayer de battre le nombre de points glanés la saison passée… On a su battre des équipes très fortes. Cette équipe a de la moelle et ça va nous servir pour la suite. On va se remettre au travail pour avoir une équipe encore plus forte. L’OL est un grand club qui attire de grands joueurs. Si certains devaient partir, on les remplacera par meilleurs qu’eux si possible. Je voulais féliciter le public du Parc OL, qui est fait pour vivre ce genre de moments. C’est un grand succès populaire. On saluera cette équipe de l’Ajax qui est capable de battre Manchester en finale ».