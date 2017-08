OL : « menteur », « charlatan », Aulas et Riolo en remettent une couche

Dans : OL, Ligue 1.

Après quelques jours de calme, Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo ont décidé de repartir au combat frontal via Twitter. Objet de ce nouvel affrontement en 140 signes, le transfert par l'OL, sous forme de prêt, de Nicolas Nkoulou au Torino.

Apprenant que l'ancien défenseur de l'OM était parti en Italie, le journaliste de RMC a lâche un commentaire ironique : « Bah N'koulou ?? Il faisait pas parti du projet OL ? Aulas aurait "menti" ? ». Se sentant visé, le président de l'Olympique Lyonnais est très rapidement monté dans les tours : « Bah Mr Riolo ! Vous insinuez à nouveau .... non Maxime Nana a souhaité qu'on le prête un an pour qu'il joue plus en Italie et j'ai accepté ! Alors éviter de dire que je suis un menteur je serai obligé d vs traiter d charlatan :ayez d avis positifs évitez de vs prendre pour Dieu », rétorquait Jean-Michel Aulas. Pas de quoi faire taire Daniel Riolo, lequel répondait au patron de l’OL : « apres le mot menteur il y avait un ?... Vs savez ce que c'est non ? Apres les gens penseront ce qu'ils veulent de votre gestion ». Action, réaction, Jean-Michel Aulas envoyait un conseil au journaliste de RMC : « Très majoritairement ils en pensent du bien y compris les présidents des grands clubs Européens: alors lâchez nous ! ». Suite au prochain épisode.