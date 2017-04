OL : Memphis Depay se fait démolir à cause de Monaco

Dans : OL, Ligue 1.

Au lendemain de la défaite de l'Olympique Lyonnais face à Monaco, au stade du Parc OL, les oreilles de Memphis Depay doivent siffler. Car l'attaquant néerlandais du club rhodanien est considéré par pas mal de monde comme le mauvais élève de Lyon sur ce match très précis, même s'il a pourtant été à la base du seul but de l'Olympique Lyonnais en seconde période.

« D’accord, il frappe bien les corners. Mais Il a gâché une occasion en or seul face au but, par manque de spontanéité. Pas plus en réussite dans ses frappes, ni dans ses duels, le Néerlandais n’a pas amené ce qu’on pouvait attendre de lui », constate Le Progrès, qui fait de Memphis Depay le joueur le plus mal classé de cet OL-Monaco avec un triste 2 sur 10.

Du côté de L’Equipe, c’est Jean-Philippe Mateta qui a la plus mauvaise note (3) juste devant Memphis Depay (4), mais ce dernier n'échappe pas à un tacle. « Objet d’une poussette de Dirar, il aurait pu obtenir un penalty avant de rater une énorme occasion à cause d'un mauvais contrôle. Souvent limite dans son engagement physique, il s’illustre toutefois avec une passe décisive sur corner pour Tousart », fait remarquer le quotidien sportif.