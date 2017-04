OL : Memphis Depay privé légalement d'un match avec Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Metz.

Mercredi prochain, l'Olympique Lyonnais jouera, enfin, son match en retard à Metz, rencontre interrompue suite au jet de pétards sur Anthony Lopes et qui aura lieu dans un stade Saint-Symphorien à huis clos. Pour cette rencontre, l'OL devra cependant se passer d'un de ses atouts majeurs, Memphis Depay. Non, l'attaquant international néerlandais ne sera pas suspendu pour cette rencontre à Metz, mais il s'agit juste de l'application logique du règlement.

Bruno Genesio a rappelé les règles qui ont abouti à cette situation. « Memphis n’est pas qualifié pour ce match puisqu’il n’était pas encore à l’OL quand nous avons fait le match aller », a tout simplement fait remarquer l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. En effet, ce Metz-OL avait eu lieu, en partie, le 3 décembre dernier pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 et à cette date Memphis Depay n'était pas un joueur de l'OL. Du côté de Metz, il en sera de même pour Cheick Diabaté, qui n'avait pas non plus encore rejoint le club lorrain.