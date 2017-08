OL : Memphis Depay et Kenny Tete retenus par les Pays-Bas

Dans : OL, Foot Europeen, Equipe de France.

Dick Advocaat a dévoilé ce mercredi une première liste de 32 joueurs qui sont convoqués pour les prochains matches que les Pays-Bas vont jouer, dont celui très important contre la France le 31 août au Stade de France. Et dans ce groupe, qui sera évidemment allégé, on trouve les deux joueurs néerlandais de l'Olympique Lyonnais, à savoir Memphis Depay et Kenny Tete. Après le choc contre la France, la sélection des Pays-Bas affrontera la Bulgarie le 3 août toujours dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2018 en Russie, puis la Biélorussie et la Suède début octobre.