OL : Memphis Depay a un souci à Lyon, vous pouvez peut-être l'aider

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a rapidement bouclé le transfert de Memphis Depay lors du mercato d'hiver, l'attaquant néerlandais débarquant de Manchester United le 20 janvier afin d'être aligné au plus vite. Sur le plan sportif, Memphis a vite trouvé ses marques, marquant dimanche contre Metz son premier doublé sous le maillot de l'OL. Sur le plan du vestiaire, là encore l'ancien mancunien s'est rapidement intégré dans le collectif, Jean-Michel Aulas admettant lui même être surpris par la facilité avec laquelle Memphis Depay s'est mis tout le monde dans la poche.

Mais ce mercredi, Bruno Genesio a reconnu que son attaquant avait encore un petit souci à régler dans la capitale des Gaules avant d'être totalement tranquille. « Son intégration est parfaitement réussie pour le moment. Memphis est quelqu'un qui va vers les autres, qui n'est pas timide. On voit ses progrès tous les jours et dans le contenu de ses matchs. Et puis il commence à dire quelques mots en français. Son seul problème, c’est qu’il a du mal à trouver un logement mais j'espère que ça ne va pas tarder », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Si vous connaissez une bonne adresse pour Memphis Depay...