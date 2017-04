OL : Mbappé le futur crack, Tousart n’y croyait pas

Dans : OL, Monaco, Ligue 1.

Comme tous les adversaires de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais se méfiera forcément de Kylian Mbappé, en très grande forme ces dernières semaines.

Un défi de taille pour les défenseurs de Lyon, qui pourront demander des conseils à leur coéquipier Lucas Tousart. En effet, le milieu de terrain a côtoyé le Monégasque en équipe de France U19. Les deux hommes ont même remporté l’Euro ensemble l’été dernier. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l’ancien Valenciennois ne voyait pas Mbappé arriver à ce niveau de performance.

« Je le connais bien. J’ai fait l’Euro U19 avec lui. C’est un joueur qui va très vite, capable d’éliminer. Il a une facilité technique. C’est un vrai poison pour les défenses, a décrit Tousart. C’est grandiose ce qu’il fait. Je savais qu’il avait un potentiel mais à ce point… C’est exceptionnel à son âge et il a une grosse marge de progression. Il peut devenir l’un des meilleurs joueurs au monde. Je pense qu’on va s’écrire un peu avant le match. Je vais d’abord le féliciter et on va peut-être se chambrer. » Reste à savoir si l’international français sera titulaire, lui qui pourrait être ménagé par Leonardo Jardim.