OL : Maxwell Cornet refuse la Premier League pour 12ME

Jean-Michel Aulas l'a annoncé en conférence de presse, il va personnellement gérer les départs à l'Olympique Lyonnais, le patron du club rhodanien étant bien conscient que son effectif doit être légèrement dégraissé. Mais parmi les joueurs susceptibles de partir lors de ce mercato, il n'y aura pas, à priori, Maxwell Cornet. En effet, le jeune attaquant de l'OL a refusé une offre venue de Watford, 17e de la dernière saison de Premier League. Selon L'Equipe, le club anglais était prêt à offrir 12ME à Lyon pour obtenir la signature de Cornet.

Mais l'attaquant de 20 ans a dit non à un éventuel départ à Watford, et il a été conforté dans son choix de rester à l'Olympique Lyonnais par Bruno Genesio, lequel lui a fait savoir qu'il comptait sur lui cette saison. Maxwell Cornet estime que l'OL est un challenge sportif beaucoup plus adapté à sa progression, et que malgré son intérêt pour la Premier League, sa place à Lyon est nettement plus judicieuse dans le déroulé de sa carrière.