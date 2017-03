OL : Mateta à Lyon, c'était impossible à refuser

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais le 15 septembre dernier moyennant 2ME, plus des bonus qui pourraient atteindre 5ME et un intéressement à la revente à hauteur de 20% de la plus-value, Jean-Philippe Mateta n'a joué que 15 minutes en Ligue 1, c'était le 21 septembre contre Montpellier, et autant de temps en Coupe de France lors du carton de Lyon contre....Montpellier en 32e de finale. Autrement dit, le très jeune attaquant n'a pas encore trouvé sa place à l'OL, mais le club rhodanien avait clairement fait savoir qu'il s'agit d'un investissement sur l'avenir.

Du côté de Châteauroux, qui s'est longtemps fait tirer l'oreille pour vendre Jean-Philippe Mateta à l'Olympique Lyonnais, on ne regrette pas d'avoir vendu un joueur qui devait contribuer à faire monter La Berrichonne en Ligue 2. Jérôme Leroy l'avoue dans La République du Centre-Ouest, le deal était impossible à refuser. « Pour le club, cette saison est vitale et, dans cette optique, je voulais le garder. Mais j’ai également été joueur et je ne me voyais pas le bloquer. À chaque fois, j’essaie d’expliquer au joueur de ne pas partir au bras de fer avec le club, que ce n’est pas forcément son intérêt. Mais la pression a été trop forte et la somme proposée compensait un éventuel échec de monter », a confié l’ancien joueur désormais conseiller des dirigeants de Châteauroux. Actuellement les choses vont plutôt bien pour l'ancien club de Mateta, puisque Châteauroux est 2e de National à deux points de Dunkerque.