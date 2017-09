OL : Martins Pereira savoure sa première, et en redemande

Dans : OL, Ligue 1.

Christopher Martins Pereira, milieu de l'OL, après son premier match contre Guingamp (2-1) : « Ma première avec Lyon ? Je suis plein d'émotions. Je suis fier du travail réalisé jusque là. Je suis content pour la victoire. J'ai appris ma titularisation lors de la causerie d'avant-match. J'espère pouvoir jouer le plus souvent possible cette saison. En ce moment, je vis de beaux instants. Le match France - Luxembourg m'a permis de me montrer. J'ai joué ce soir, donc ça montre que ma prestation avait plu au coach. J'espère que ça va continuer », a-t-il déclaré sur OL TV.