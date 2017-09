Dans : OL, Ligue 1.

Christopher Martins-Pereira était titulaire dimanche soir lors du nul historique réalisé par le Luxembourg contre la France. Et forcément, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais s'est révélé aux yeux du grand public pas toujours spécialiste du foot, ses apparitions sous le maillot de l'OL étant rarissimes. Mais après ce match, et les propos de Jean-Michel Aulas sur le désir de Lyon de miser sur lui, Christopher Martins-Pereira espère désormais s'installer durablement dans le groupe de Bruno Genesio.

« J’étais dans le groupe lors du déplacement à Nantes (0-0), j’avais montré de bonnes choses à l’entraînement lors des deux semaines qui avaient suivi mon opération au ménisque interne. La suite ? On verra. S’il faut rejouer en National 2 avec la réserve, j’irai bien sûr, mais j’espère avoir ma chance en équipe pro. Le mercato ? On m’en a parlé, mais c’est bien, c’est une concurrence qui va me permettre de progresser pour essayer de jouer. Au milieu, on est quatre à avoir vingt ans, cela prouve que le club compte sur les jeunes. C’est sûr que quand je joue des matches comme celui-ci en sélection, cela me donne envie d’en faire plus encore tous les week-ends », a confié, dans Le Progrès, le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui ne veut pas que cette apparition face aux Bleus reste sans effet sur sa carrière.