Dans : OL, Ligue 1.

Mariano Diaz n'a pas manqué ses débuts en Ligue 1, puisque le nouvel attaquant de l'Olympique Lyonnais a marqué un doublé ce samedi soir contre Strasbourg au Groupama Stadium. Evoquant sur OLTV la performance de l'attaquant arrivé du Real Madrid, le consultant de la chaîne lyonnaise a reconnu que s'il ne voulait pas crier victoire trop vite, il avait apprécié la copie rendue par l'Olympique Lyonnais et celle de Mariano Diaz.

« On ne va pas s’enflammer mais pour un premier match, c’est très satisfaisant. Le match a été intéressant. Il y a eu de jolis mouvements collectifs et on s’est créés beaucoup d’occasions. On n’a pas encaissé de but et on en marque quatre, dont un doublé de Mariano. C’est parfait. J’ai aimé cette envie d’aller toujours vers l’avant. On n’a presque pas été mis en danger défensivement. On a fait un bon match et ça donne envie pour la suite, pour les prochains matchs. Mariano ne s’est pas posés de question. Il fait peur aux défenses. Fekir est aussi en très grande forme », constate Jérémy Berthod.