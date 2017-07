OL : Mariano Diaz peut valoir 30ME prévient un coach

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 27 buts en troisième division espagnole lors de la saison 2015-2016, Mariano Diaz est pour l’heure le numéro neuf titulaire dans l’esprit de Bruno Génésio à Lyon. L’ancien joueur du Real Madrid, recruté pour 8 millions d’euros par l’OL, représente un réel pari d’avenir tenté par le club rhodanien. Ancien entraîneur de l’équipe de Socuellamos (D3 espagnol), Garcia Cosin connaît bien le nouveau buteur du récent quatrième de Ligue 1, comme il l’a confié à nos confrères de L’Equipe. « S’il donne tout ce qu’il peut donner, il ne vaut pas 8 ME mais 30 ME. Il suffit qu’il marque 10 buts et son prix va tout de suite grimper. Avec lui, tu ne vas pas perdre de l’argent » explique le coach espagnol avant de préciser les qualités de la pépite de 23 ans.

« Sa principale qualité, c’est la puissance. C’est un footballeur très rapide et doté d’un super saut, même s’il n’est pas forcément très grand. Mariano est très fort dans les phases de coups de pied arrêtés car il a une excellente détente. Il est fort dans le duel et a une très bonne condition physique. Il a vraiment faim de but. Il pense sans arrêt à ça, il cherche toujours la verticalité ». Un joli portait à confirmer dès la fin de l’été sur les pelouses de Ligue 1 et si possible pour Lyon dès le 5 août face à Strasbourg au Parc OL.