OL : Mariano Diaz déjà arrivé à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Liga.

C'est la Cadena Ser, radio généralement bien informée en ce qui concerne le Real Madrid, qui l'affirme ce vendredi après-midi, Mariano Diaz, le jeune attaquant panaméen des Merengue, serait déjà arrivé à Lyon afin de finaliser son transfert à l'OL. Le média espagnol précise que le joueur madrilène a obtenu de l'Olympique Lyonnais un salaire annuel de 4ME, soit quatre fois plus qu'actuellement, et que Jean-Michel Aulas devra signer un chèque de 8ME aux dirigeants madrilènes, plus 40% sur d'éventuels bénéfices lors de la revente de Mariano Diaz. Toujours selon la Cadena Ser, l'attaquant va s'engager jusqu'en 2022 avec l'OL. A noter que pour l'instant, aucune conférence de presse de présentation n'a été confirmée par le service de presse de l'Olympique Lyonnais.