Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Marcelo est très proche de signer à l'Olympique Lyonnais, puisque le défenseur du Besiktas devrait passer jeudi sa visite médicale avant de signer son contrat avec le club rhodanien. Pour ce transfert du défenseur brésilien, on évoque un montant total de 8,5ME. Mais selon Murat Ozen, directeur du site turc spécialisé sur le Besiktas, Haber1903.com, l'OL fait réellement une très belle opération en recrutant Marcelo lors de ce mercato estival.

« L'Olympique Lyonnais a réalisé une très bonne affaire. Le départ de Marcelo a attristé beaucoup de supporters du Besiktas. Besiktas a vendu Marcelo à contre-coeur à cause du fair-play financier. On peut dire que Lyon a sécurisé sa défense avec Marcelo. Les Lyonnais devraient se sentir chanceux d'avoir signé Marcelo », explique, via Twitter, notre confrère turc, visiblement dépité de voir le défenseur quitter Besiktas, même s’il admet que l’Olympique Lyonnais lui offre une très belle opportunité pour la suite de sa carrière.