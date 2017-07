OL : Marcelo, patron de la défense, et même capitaine ?

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a présenté un nouveau défenseur ce lundi en conférence de presse. Après Marçal, Tete et Mendy, c’est Marcelo qui s’est montré devant les médias. Et c’était peut-être le renfort défensif le plus attendu à en croire l’avis de Bruno Genesio. Interrogé sur cette arrivée, l’entraineur lyonnais n’a pas hésité à confier qu’il appréciait particulièrement les qualités et le profil du Brésilien, capable de redonner de l’efficacité et de la cohésion à cette défense. Au point d’être le futur capitaine de l’équipe ?

« Nous étions à la recherche d’un élément capable de stabiliser la défense. Un joueur capable d’amener ses qualités dans le jeu aérien, dans le duel et dans la vitesse, mais aussi dans le domaine du commandement. On cherchait un joueur capable de rassurer les autres, avec un leadership suffisamment grand pour remplir cette mission. Je ferai beaucoup tourner le brassard pendant l’avant-saison. Le fait qu’un joueur soit nouveau au club ne sera pas un handicap, c’est le caractère qui compte. Le capitaine est important mais je m’appuierai sur un groupe de joueurs référents dans le groupe », a souligné Bruno Genesio. Interrogé sur cette éventuelle responsabilité, Marcelo a joliment botté en touche, expliquant que le choix revenait à l’entraineur, tout en laissant entendre que ce n’est pas parce qu’il n’avait pas le brassard qu’il n’avait pas la possibilité de se faire entendre.