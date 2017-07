OL : Marcelo explique la raison n°1 de son transfert à Lyon

Dans : OL, Mercato.

Présenté ce lundi, Marcelo n’arrive pas à Lyon comme une star, lui qui a parcouru l’Europe et débarque en provenance de Besiktas, mais il possède clairement une réputation flatteuse. Le défenseur central brésilien a été introduit comme le futur patron de la défense de l’OL et accepte volontiers ce défi, lui qui ne cache pas qu’il veut profiter de l’exposition médiatique du club rhodanien pour se faire une petite place au sein de la sélection de son pays.

« Je suis très heureux d’être là. L’OL est un grand club français. Beaucoup de Brésiliens ont écrit l’histoire et je veux aussi rentrer dans cette belle histoire. Il y a eu des joueurs exceptionnels comme Juninho ou encore Cris et Claudio Caçapa qui sont tous les deux revenus au club après leur carrière. C’est un honneur d’être à l’OL. Je vais essayer de faire de mon mieux pour me rapprocher de ces joueurs… Tout le monde connaît Lyon au Brésil. Les matchs sont diffusés… Besiktas est un grand club turc. J’étais très heureux là-bas et j’ai remporté des titres. Mais je vois l’OL comme une belle opportunité pour mon futur car le club a une grande image. C’était important de me montrer car je veux éventuellement gagner une place en sélection. J’ai accepté la proposition de l’OL comme un nouveau défi… », a expliqué Marcelo, qui manque en effet l’occasion de disputer la Ligue des Champions avec le champion de Turquie, preuve de sa grande motivation à briller en France sous le maillot lyonnais.