OL : Marcelo à Lyon, sa famille l'a fait craquer

L'Olympique Lyonnais a bataillé ferme avec le Besiktas afin d'obtenir la signature de Marcelo lors de ce mercato. Et le moins que l'on puisse dire est que le défenseur central brésilien a rapidement réussi à s'intégrer dans son nouveau club. Mais, il est vrai que Marcelo n'avait pas le choix, sa famille et notamment ses enfants ayant décidé depuis le match OL-Besiktas en Europa League que Lyon était le bon choix à faire pour le défenseur.

C'est ce que raconte Le Parisien. En effet, en marge du match retour des quarts de finale d'Europa League entre Lyon et le club stambouliote, l'épouse et les deux enfants se Marcelo se sont promenés dans la capitale des Gaules et le charme a opéré. La compagne du futur défenseur de l'OL avait même été obligé, par les enfants, d'acheter des maillots de l'Olympique Lyonnais en passant devant la boutique du club en centre-ville. Et lorsque la possibilité d'un transfert à Lyon a commencé à être évoqué, les deux fils de Marcelo ont fait le forcing auprès du joueur, tout comme son épouse. Mission accomplie et visiblement si l'on en croit les comptes de la famille sur les réseaux sociaux, le clan Marcelo se régale à Lyon.