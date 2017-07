OL : Marçal à Lyon, il explique pourquoi il a dit oui

Dans : OL, EAG, Mercato, Ligue 1.

Première recrue du mercato de l’Olympique Lyonnais cet été, Fernando Marçal sera en concurrence avec Ferland Mendy la saison prochaine au sein de l’effectif de Bruno Génésio. Révélation de la saison passée à Guingamp, le latéral gauche de 27 ans était très convoité ces dernières semaines. Mais dans un entretien accordé à nos confrères du Progrès, l‘ancien joueur de Torreense (D2 Brésil) a expliqué qu’il n’avait pas hésité longtemps avant de donner une réponse positive à l’OL.

« J’ai toujours voulu jouer en Europe. J’avais des propositions de grands clubs brésiliens, mais je trouvais le jeu pratiqué sans rythme. On parle plus qu’on ne joue, et dès que l’opportunité s’est présentée, je n’ai pas hésité » a confié le nouveau défenseur de l’OL. Reste désormais à voir qui tirera son épingle du jeu entre lui et Ferland Mendy auprès de Bruno Génésio, qui pourra également toujours compter sur Jérémy Morel, par ailleurs pressenti comme possible capitaine la saison prochaine.