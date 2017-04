OL : Mapou pense aussi que les joueurs choisissent leurs matches

Dans : OL, Ligue 1.

Cette saison, l'Olympique Lyonnais semblait avoir pris la mauvaise habitude de ne jamais gagner lorsque les Rhodaniens jouaient à 17h le samedi. Mais dimanche, alors que l'OL défiait Rennes à partir de 15h au Roazhon Park, les choses se sont encore une fois moyennement passées pour une formation lyonnaise qui ne semble à l'aise que le soir. Avant de rencontre Metz ce mercredi à 19h, Mapou Yanga-Mbiwa a reconnu que les joueurs de l'Olympique Lyonnais n'avaient aucune explication pour ce bug temporel, mais surtout qu'il semblait évident que toutes les rencontres n'étaient pas abordées avec le même désir de vaincre.

« Si on s’est parlé entre en nous du match à Rennes ? Non, parfois, le silence veut tout dire. On se pose des questions et on n’a toujours pas de réponse. Les matches à l’extérieur, on n’arrive pas à les négocier ; les matches à 15 heures, on ne les gagne pas, les matches à 17 heures, non plus. C’est peut-être dans la tête. On continue à travailler chaque jour et chaque semaine pour gommer tout ça et repartir de l’avant, explique le défenseur de l’Olympique Lyonnais, qui estime comme Jérémy Morel que les joueurs de l’OL choisissait leurs matches. Il a raison. Est-ce conscient ou inconscient ? Je ne sais pas. Il faut voir ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer de mieux négocier le match contre Metz. »