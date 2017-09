OL : Maolida attendra le temps qu'il faudra, le message de Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Quelques heures avant d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue 1, Bruno Genesio s'est confié sur l'intégration des jeunes au sein de l'Olympique Lyonnais.

Si les résultats du début de saison sont corrects, sachant que Lyon n'a pas encore perdu le moindre match depuis le mois d'août, on ne peut pas en dire autant pour le contenu. Assez pauvre techniquement et en manque de rythme, le triste match nul à Limassol en Europa League l'a prouvé jeudi (1-1), le collectif rhodanien est en quête de repères après un mercato estival mouvementé. Le secteur offensif, qui a changé à 50 % avec les arrivées de Mariano et de Traoré, n'a toujours pas trouvé son allure de croisière. Mais ce n'est pas pour autant que Bruno Genesio fait de la place à ses jeunes talentueux, et notamment à Myziane Maolida.

« On croit toujours que c’est facile de les intégrer. Il y a des étapes à franchir et il le fait petit à petit. Il n’y avait pas lieu de changer mon attaque, excepté Traoré qui était très fatigué après le match de Guingamp », a précisé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, qui estime donc que ses jeunes loups offensifs, comme Maolida, Gouiri ou Geubbels, seront prêts à jouer en équipe première un jour, mais pas tout de suite.