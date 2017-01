OL : Man United veut 17 ME pour Depay, Lyon accepte le défi

Malgré les exigences de Manchester United, l’Olympique Lyonnais est loin d’avoir dit son dernier mot pour Memphis Depay.

Non retenu par le manager José Mourinho, l’attaquant de 22 ans n’est pourtant pas disponible pour un prêt. Le club mancunien souhaite un transfert définitif afin de récupérer 17 M€. En comptant le salaire annuel de Depay estimé à 5,5 M€, on pouvait penser que l’OL ferait une croix sur cette piste. Mais pas du tout ! Si l’on en croit RMC, le vice-champion de France a entamé les discussions avec MU et a même transmis une première offre encore loin du montant réclamé.

En attendant un rapprochement entre les deux clubs, Lyon serait prêt à s’aligner sur les revenus actuels du Néerlandais, dont l’agent négocierait directement avec les dirigeants lyonnais. Pas encore de quoi s’enflammer pour l’OL, qui sait que l'ancien joueur du PSV Eindhoven discute probablement avec d’autres prétendants, mais qui ne s’avoue pas vaincu sur ce dossier.