OL : Mammana vendu, Riolo dégomme bien sûr Aulas

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais, qui s’est déjà séparé de plusieurs cadres cet été, pourrait laisser filer un défenseur jugé comme très prometteur, et beaucoup plus apprécié par les supporters que par son entraineur ou son président.

En effet, Emanuel Mammana fait l’objet d’une offre élevée de 16 ME de la part du Zénith Saint-Pétersbourg, ce qui permettrait à l’OL d'effectuer une très belle plus-value pour un défenseur central qui n’a pas su s’imposer lors de sa première saison, et ne semble toujours pas avoir les faveurs de Bruno Genesio. Et forcément, quand on parle d’un transfert, il vaut mieux financièrement vendre l’ancien de River Plate que Nicolas Nkoulou ou Mapou Yanga-Mbiwa. C’est bien là le nerf de la guerre pour Daniel Riolo, qui n’oublie pas de rappeler que Jean-Michel Aulas a avant tout comme mission de faire de l’argent, et tant pis pour les fans mécontents.

« Acheté 9, vendu 16 ! Faut pas chercher. Peu importe qui, on vend !! Quand je dis qu’Aulas est avant tout un comptable », a balancé le polémiste de RMC, persuadé que Lyon va accepter de laisser filer Mammana, ce qui n’est tout de même pas encore fait.