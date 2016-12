OL : Mammana et Darder zappés, Aulas répond

Dans : OL, Ligue 1.

Totalement solidaire avec les choix de son entraineur, Jean-Michel Aulas a soutenu Bruno Genesio au cœur de la tempête, et ce n’est pas pour l’enfoncer maintenant que son équipe redresse la tête et a bien terminé l’année civile. Résultat, le président lyonnais a profité des innombrables questions qui lui sont posées sur Twitter pour rebondir sur une interrogation récurrente des supporters. Pourquoi avoir mis autant d’argent sur Emanuel Mammana et Sergi Darder, et les laisser aussi souvent sur le banc de touche ? Cela relève bien évidemment d’un choix sportif du coach, mais Aulas a tenu à expliquer qu’il fallait montrer de la patience, et que celle-ci sera récompensée.

« Pourquoi ? Pour des raisons logiques liées au fait que l’équipe gagne et que nous aurons bientôt à les utiliser dans de très bonnes conditions », a assuré le président rhodanien, persuadé que l’avenir donnera raison à ses recruteurs pour ces deux paris qui auront coûté un total de 20 ME, et suivent pour le moment la saison principalement du banc de touche, voire des tribunes pour l’Argentin.