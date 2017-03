OL : Mammana-Diakhaby, c'est « loin d’être parfait… », mais Lopes y croit

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Bruno Genesio se creuse les méninges afin de trouver les bons réglages défensifs pour l'Olympique Lyonnais. Car si l'entraîneur rhodanien a une attaque de feu, la défense de l'OL est un vrai souci, cela depuis plusieurs saisons. Et les derniers marchés des transferts très actifs dans ce secteur de jeu n'ont pas permis encore d'améliorer les choses. A ce stade de la saison, l'Olympique Lyonnais pointe, avec 31 buts encaissés, à la sixième place des défenses de Ligue 1, loin du podium composé du PSG (19 buts pris), de Nice (21) et de...l'ASSE (22).

Après avoir tâtonné, le coach de l'OL s'appuie désormais sur une charnière centrale composée d'Emanuel Mammana et de Mouctar Diakhaby. Une association très jeune et qui a besoin de se roder. Bien placé pour parler de ce ticket défensif, Anthony Lopes admet qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais le gardien de l'Olympique Lyonnais croit que cela peut fonctionner. « Ils sont en pleine progression. Ils débutent tout juste. C'est loin d'être parfait, mais c'est très encourageant pour la suite. On est toujours derrière eux, à les encourager et à leur donner des conseils, car ils sont très jeunes encore », a confié, en conférence de presse, Anthony Lopes, qui souhaite laisser sa chance à l'association Mammana-Diakhaby.