OL : Malmené au Vélodrome, Valbuena kiffe toujours l’OM

Grand artisan de la victoire contre l’Olympique de Marseille (3-1) lors de la 21e journée de championnat, le milieu de l’Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena est resté muet au Vélodrome à l’occasion du 16e de finale de Coupe de France mardi.

L’international français n’a rien pu faire pour empêcher l’élimination des Gones (2-1, a.p.). Soirée difficile pour « Petit Vélo » qui, une fois de plus, n’a pas été épargné par les supporters phocéens pendant la rencontre. Valbuena a même eu droit à une bronca pour sa sortie à l’heure de jeu. Pas de quoi affecter le Lyonnais, beaucoup plus touché par la défaite de son équipe, et toujours attaché à son ancien club.

« Comme d'habitude. Quand je reviens ici, on sait que c'est toujours chaud. Mais bon, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Ça ne m'empêchera pas de penser du bien de l'Olympique de Marseille, a réagi le milieu offensif en zone mixte. Mais je suis déçu parce qu'on avait vraiment envie de gagner, c'est dommage. Je pense que l'état d'esprit a été bon mais ça ne suffit pas. Maintenant il faut se relever et gagner ce derby. » Après deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OL n’aborde pas son déplacement à Saint-Etienne dans les meilleures conditions.