OL : Maciej Rybus déjà éjecté par Lyon ?

Arrivé à Lyon lors du dernier mercato estival pour zéro euro puisque son précédent club l'avait laissé libre, Maciej Rybus n'a pour l'instant rien apporté à l'OL. Avec seulement 11 titularisations cette saison, le défenseur international polonais, souvent blessé, Rybus est un flop, et sa carrière à l'Olympique Lyonnais ne devrait pas s'éterniser. En effet, si l'on en croit Le Progrès, le joueur de 27 ans ne semble plus réellement se soucier des événement à l'OL et le club aurait déjà tranché dans le vif.

« Pas dans le groupe pour jouer à Rennes, il semble peu concerné par la fin de saison. Son histoire à l’OL est peut-être déjà derrière lui », écrivent nos confrères. Pour mémoire, Maciej Rybus a tout de même encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais et il faudra donc lui trouver un club susceptible de l'accueillir la saison prochaine. Il n'est pas certain que les équipes intéressées se bousculent compte tenu des performances du défenseur polonais, lequel était un pari fait au mercato. Un pari perdu.