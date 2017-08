OL : Lyon veut vendre deux joueurs pour recruter au mercato

Dans : OL, Mercato, FC Nantes, TFC, Rennes, Liga, ASC.

Après avoir recruté Pape Cheikh Diop en provenance du Celta Vigo pour 10 ME, et contrairement à ce que Jean-Michel Aulas laissait entendre, l'Olympique Lyonnais souhaite bel et bien s'attacher les services d'une huitième et dernière recrue durant ce mercato. Sauf que pour prendre un nouveau renfort dans son entrejeu, Tanguy Ndombele (Amiens) étant notamment pisté, la troupe de Bruno Genesio va devoir se séparer de certains de ses éléments. Et selon SFR Sport, les deux joueurs disposant d'un bon de sortie en cette fin de mercato sont Jordan Ferri et... Sergi Darder.

L'OL espère les vendre dans les prochaines heures, et plusieurs clubs sont sur les rangs puisque Nantes, Toulouse, mais aussi Rennes veulent le milieu de terrain français, alors que l'Espanyol Barcelone souhaite rapatrier le milieu espagnol. Le mercato n'est donc pas encore fini à Lyon...