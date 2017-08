OL : Lyon va prolonger Morel pour le bonheur de tous...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Invité dimanche soir du CFC sur Canal+, Jérémy Morel avait confié qu'il était en pleine réflexion concernant son avenir. Le défenseur de l'OL reconnaissant notamment qu'il n'était pas opposé à un départ à l'étranger pour la suite de sa carrière. Mais, à priori, Jean-Michel Aulas ne l'entend pas de cette oreille et le président de l'Olympique Lyonnais l'a fait savoir tout aussi directement. Le patron du club rhodanien n'a visiblement pas le désir de se séparer si vite de l'ancien marseillais.

« On discute avec Jérémy d'une prolongation d'un an. J'ai écouté comme tout le monde ses propos dimanche dans le Canal Football Club. Je n'étais pas au courant de ces envies. On va se mettre d'accord pour une prolongation, qui lui permettra d'être heureux, comme nous le sommes lorsqu'il est au sein de la défense lyonnaise », a confié Jean-Michel Aulas, histoire que Jérémy Morel soit bien informé des intentions de l'Olympique Lyonnais à son encontre.