OL : Lyon sur le podium, il commence à sérieusement en douter

Dans : OL, Ligue 1.

Abattu après la défaite de l'Olympique Lyonnais contre Caen dimanche (3-2), Alexandre Lacazette éprouve désormais des doutes par rapport à la faculté de son équipe à revenir sur le podium de la Ligue 1.

Après le nul dominical de Nice contre Metz (0-0), les Gones disposaient d'une belle occasion de se rapprocher du podium de la L1. Mais le club lyonnais a tristement chuté à Caen dans un match débridé (3-2). Par conséquent, Lyon, qui compte un match en moins, est toujours quatrième, mais à 11 points du duo ASM - OGCN et 8 de Paris. Un gouffre qui sera difficile à combler d'ici à la fin de la saison, même si l'OL a réussi ce pari l'an dernier en terminant second du championnat après une mauvaise première partie de saison. Mais cette année, Alexandre Lacazette a du mal à y croire, l'attaquant rhodanien estimant que son groupe n'utilise pas les bons ingrédients pour recoller au podium.

« Le résultat est décevant parce que Caen a eu trois occasions, et a marqué trois buts. Nous, on en a eu plus, mais on n’a pas su conclure. Cette défaite va au moins nous remettre les pieds sur terre. On sait qu’on devra attendre à chaque fois le faux pas des concurrents, comme Nice qui avait concédé le nul cet après-midi. Donc si on n’en profite pas, ce sera difficile de les rattraper », a déclaré, dans Le Progrès, le meilleur buteur lyonnais, qui estime donc que cette nouvelle défaite peut être un mal pour un bien pour lancer la deuxième partie de saison même si l'OL n'a plus son destin en main...