OL : Lyon sur la route de Memphis Depay !

En quête d’un joueur offensif, l’Olympique Lyonnais envisage de faire venir Memphis Depay, qui ne sera pas retenu par Manchester United.

Un dossier éminemment complexe mais qui a été confirmé ce mardi soir par Foot Mercato, qui cite une source anglaise : « Le premier retour du joueur est positif. L’OL a sondé Manchester United, mais Depay fait débat en interne à Lyon ». En ce qui concerne le club anglais, les débats seront forcément délicats, car dernièrement, les dirigeants de MU avaient rappelé qu’ils préféraient un transfert sec plutôt qu’un prêt pour le grand espoir néerlandais qui n’a pas réussi à s’imposer, et ne fait plus partie des plans de José Mourinho. Peu de clubs étant visiblement intéressés par un achat à quasiment 25 ME, l’OL a donc encore toutes ses chances.

En revanche, si une telle venue fait débat à l’intérieur, il faudra certainement être à l’unisson pour finaliser ce recrutement, même sous la forme d’un prêt. On se souvient qu’en septembre, alors que l’accord de principe avait été trouvé, Emmanuel Adebayor avait finalement été recalé à l’entretien par Bruno Genesio, pas persuadé que le Togolais, malgré son talent et son expérience, puisse se fondre dans le collectif. Avec son caractère bien trempé, Memphis Depay pourrait provoquer des doutes similaires, même si le talent de l’ancien joueur du PSV Eindhoven est indéniable.