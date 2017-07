OL : Lyon supervise un international turc très prometteur !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

C'est le quotidien turc Milliyet qui l'affirme ce mardi, l'Olympique Lyonnais supervise depuis quelques mois Yusuf Yazici, le milieu offensif de 20 ans qui évolue actuellement à Trabzonspor et qui a connu sa première sélection avec l'équipe de Turquie en juin dernier contre le Kosovo. Considéré comme le joueur le plus prometteur du club de Trabzon, et même du football turc, Yusuf Yazici serait aussi suivi de près par Séville et Villarreal, mais également par des formations de Premier League.

L'Olympique Lyonnais aurait détecté la valeur de ce jeune joueur lors de la préparation du match d'Europa League contre le Besiktas, puisque l'adversaire de l'OL avait notamment affronté Trabzonspor. Mais tout comme pour le transfert de Marcelo en provenance du Besiktas, l'opération pourrait être compliquée pour faire venir Yusuf Yazici, car Trabzonspor réclame plus de 7,5ME pour un joueur qui a encore cinq ans de contrat avec son club. De plus, l'entraîneur du club de Trabzon n'est pas du tout chaud pour laisser partir un des chouchous des supporters dès ce mercato.