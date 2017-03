OL : Lyon soutient et remercie ses fans humiliés à Rome

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

A l’occasion du déplacement à Rome jeudi, pour les huitièmes de finale retour de l’Europa League, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont dû subir des fouilles humiliantes. Des incidents qui n’ont pas échappé au club rhodanien, lequel a soutenu ses fans avec un communiqué.

« L’Olympique Lyonnais tient à apporter tout son soutien aux supporters qui ont fait le déplacement hier à Rome et ont pu être confrontés aux méthodes de contrôles humiliantes et dégradantes effectuées par les forces de police italiennes, peut-on lire sur le site officiel de l’OL. Après avoir subi deux palpations, par les stewards puis par la police locale, un grand nombre de supporters hommes et femmes de tous âges, y-compris des mineurs, ont du se dévêtir intégralement devant les policiers. »

« Le club déplore le traitement inhabituel infligé sans aucun discernement à ses supporters par certains éléments de la police romaine, et désapprouve des méthodes qu’il juge abusives et disproportionnées, notamment par rapport au public lyonnais présent hier soir. L’Olympique Lyonnais remercie ses supporters pour leur comportement exemplaire et leurs encouragements massifs qui ont porté l’équipe vers la qualification pour les quarts de finale d’Europa League », a conclu le club.