OL : Lyon souffre pour trouver les voyous qui salissent son image

Dans : OL, Ligue 1.

C'est un fait indéniable, depuis que l'Olympique Lyonnais joue au Groupama Stadium, les incidents se sont multipliés aux alentours du Parc OL. Samedi, ce sont des supporters de Strasbourg qui ont été attaqués, et même si aucune violence n'a eu lieu dans les tribunes, les images et les récits de plusieurs fans alsaciens donnent froid dans le dos. Du côté de l'Olympique Lyonnais, on met tout en oeuvre pour essayer d'identifier les agresseurs, même si on admet que compte tenu de la taille du Parc OL, il devient très compliqué de faire le ménage entre les vrais supporters de Lyon et les voyous qui viennent uniquement à Décines pour faire des dégâts.

« Ces violences sont intolérables. Nous nous appuyons sur les quelques images vidéo que nous avons, afin de pouvoir identifier ces personnes. À cette heure, nous n’avons pas encore connaissance de plaintes éventuelles déposées par les supporters strasbourgeois, mais s’il y en a, cela nous aidera pour suivre le dossier, et nous porter partie civile, explique dans Le Progrès, Annie Saladin, mais la responsable de la sécurité admet que tout est devenu plus compliqué compte tenu du site à sécuriser. On sait que cela pose un problème, car l’espace est très grand et qu’il n’est pas possible de placer 500 stadiers ou encore plus sur toute la couronne autour du stade. C’est un problème de comportement de certaines personnes malheureusement. »