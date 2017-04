OL : Lyon se fixe un objectif avec Lacazette

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Sorti sur blessure en seconde période lors du quart de finale retour d'Europa League jeudi dernier à Istanbul, Alexandre Lacazette souffre officiellement d'une lésion à la cuisse droite. Déjà forfait pour la réception de l'AS Monaco, dimanche au stade du Parc OL, le meilleur buteur français de Ligue 1 sera également absent pour le déplacement que fera l'Olympique Lyonnais vendredi soir à Angers. De quoi forcément plomber l'OL qui doit désormais se battre pour récupérer sa quatrième place au classement de L1.

Mais, selon Le Progrès, du côté du staff médical de Lyon, on travaille désormais pour qu'Alexandre Lacazette soit au rendez-vous pour une échéance très précise, la demi-finale retour d'Europa League le jeudi 11 mai. En effet, un retour pour le match aller de jeudi prochain à Amsterdam semble impossible, sauf à prendre des risques inutiles. Et du côté de l'OL on préfère attendre encore un peu et compter sur un Lacazette à 100% pour la rencontre probablement décisive au stade du Parc OL. Reste à croiser les doigts pour que la blessure de Lacazette se résorbe bien...