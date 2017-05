OL : Lyon sait comment attirer son bourreau Bertrand Traoré

Dans : OL, Monaco, Mercato.

Double buteur contre l’Olympique Lyonnais (4-1) mercredi, en demi-finale aller de l’Europa League, l’attaquant de l’Ajax Amsterdam Bertrand Traoré (21 ans) a sûrement convaincu ses nombreux admirateurs.

Everton, Stoke City, RB Leipzig, Borussia Dortmund, FC Valence, Monaco… Autant de clubs intéressés qui n’ont pas pu manquer sa prestation. Dans son malheur, Lyon a également eu la confirmation du potentiel du Burkinabé qu’il convoitait déjà cet hiver, et qu’il espère toujours recruter. Mais pour arracher le joueur prêté par Chelsea, il faudra lui proposer de solides garanties sportives.

« Bertrand a besoin de stabilité, a confié son frère et conseiller David Traoré à Foot Mercato. Quand il joue à Chelsea, on dit que c’est un joueur de prêt, et quand il est en prêt, on dit que c’est un joueur de Chelsea. Pour qu’il franchisse un palier, il faut qu’il évolue dans un club performant qui joue au ballon. C’est pour cela que Bertrand a besoin de garanties sportives et aussi de discuter avec un entraîneur qui saura utiliser au mieux ses qualités, notamment devant le but. »

Contre Lyon, Traoré n’était même pas à 100 %

« Sa conduite de balle, sa vitesse, sa technique, son efficacité et son intelligence de jeu ne souffrent d’aucune contestation, a ajouté le représentant. Et produire cette performance en demi-finale d’Europa League, face à un adversaire du calibre de Lyon, alors même qu’il n’est toujours pas complètement rétabli d’une gêne à la cuisse droite, ça reste une sacrée performance et ça prouve la marge de progression énorme dont il dispose. » Reste à savoir si Chelsea acceptera de le libérer.