OL : Lyon s’est bien fait refroidir pour Pépé

Dans : OL, Mercato, SCO.

Sur le point de partir, à 21 ans, disputer sa première Coupe d’Afrique des Nations, Nicolas Pépé affole les compteurs en France ces derniers jours.

Plusieurs clubs sont sur les rangs de cet ailier droit, dont Monaco, Lyon et Lille. Ces deux derniers ont chacun fait une offre de 6 ME, alors que le SCO en demande 10 ME minimum. Résultat, les propositions ont été rapidement rejetées, le club angevin étant parfaitement au fait que l’exposition internationale de la CAN et l’éventuel bon parcours de la Côte d’Ivoire pourraient encore faire monter la valeur du joueur.

Selon Le Progrès, Lyon a bien compris le message et le tarif demandé avec insistance pour envisager de vendre Pépé a fini par refroidir le club rhodanien, qui a « fait interrompre les communications ». Autrement dit, à l’heure actuelle, si un club veut mettre 10 ME ou plus sur le joueur, ce ne sera pas l’OL qui est décidé à mettre ce dossier de côté au moins pour quelques jours, histoire d’en étudier d’autres et de voir la tendance.