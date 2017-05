OL : Lyon refuse l’étiquette de favori face à l’Ajax

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Ce n’est pas de la Ligue des Champions, mais l’Olympique Lyonnais jouera bien ce mercredi sa demi-finale de Coupe d’Europe face à l’Ajax Amsterdam, avec pour ambition de faire un premier pas vers la finale de l’Europa League.

Jusqu’à présent, les Lyonnais ont su souffrir pour atteindre leurs objectifs à l’extérieur, avec des défaites suffisantes sur le terrain de la Roma ou du Besiktas pour continuer l’aventure. Avec désormais un match aller aux Pays-Bas, la gestion de la rencontre sera forcément différente, et il faudra que l’OL s’impose d’entrée pour marquer les esprits. Pourtant, comme l’explique Maxwell Cornet, les Lyonnais n'ont pas l’intention de débarquer à l’ArenA d’Amsterdam avec leurs gros sabots et leur statut de favori.

« Ce n’est en tout cas pas parce que l’on a éliminé l’AS Rome et que l’on a engrangé de la confiance, que l’on devient favori de cette confrontation avec l’Ajax », a prévenu l’attaquant lyonnais dans Le Progrès. Car en effet, de son côté, l’Ajax a tout de même sorti Schalke 04 au terme d’un match épique, et cette qualification inespérée étant donné le déroulement du match retour (l’Ajax était mené 3-0 et réduite à 10 en prolongation avant de marquer deux buts) a totalement boosté le club d’Amsterdam.