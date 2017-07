OL : Lyon rassure Arsenal, Lacazette n’est pas une arnaque

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Le président Jean-Michel Aulas avait prévenu, l’Olympique Lyonnais ne comptait pas brader son buteur Alexandre Lacazette (26 ans).

Résultat, le club rhodanien a obligé Arsenal à miser 60 M€ (bonus compris), soit le plus gros transfert de l’histoire des Gunners. Autant dire que l’attaquant français sera attendu au tournant de l’autre côté de la Manche. D’ailleurs, avant même d’avoir vu la recrue londonienne à l’oeuvre, certains n’hésitent pas à dire que le montant de l’opération est trop élevé. Interrogé par talkSPORT, Gérard Houllier en a profité pour défendre l’OL en citant les exemples d’Alvaro Morata (24 ans, Real Madrid) et d’Anthony Martial (21 ans, Manchester United).

« Lacazette a marqué 37 buts cette saison, a rappelé le conseilleur extérieur de Lyon. Quand vous pensez qu’Anthony Martial a été recruté 80 millions d’euros (50 M€ hors bonus, en réalité) et que Morata est estimé à 90 millions d’euros… Morata n’a pas marqué autant de buts que Lacazette. Morata a joué 136 matchs et a marqué 47 buts. Il est très mobile, très rapide, bon dans les petits espaces, il a une bonne technique et marque des buts. C’est un joueur moderne. Il peut attaquer et défendre rapidement. » Toujours économe au mercato, le manager Arsène Wenger n’a pas mis la main à la poche pour rien.