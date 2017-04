OL : Lyon prolonge deux ans un de ses gardiens de but

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé en 2009 à l'Olympique Lyonnais alors qu'il n'avait que 12 ans, Dorian Grange a monté un par un les échelons. Et en juin 2016, le jeune gardien de but a signé un premier contrat professionnel avec l'OL.

Mais ce mardi, le club de Jean-Michel Aulas a annoncé que Dorian Grange avait prolongé sont contrat pour deux saisons supplémentaire, le portier actuel de la CFA étant désormais lié jusqu'en 2019 avec l'Olympique Lyonnais. « Le gardien de but de 20 ans est également passé par les catégories de jeunes de l'équipe de France, en évoluant avec les Bleuets des U16 aux U19. Issu de la génération 96, il a notamment fait ses classes avec un des membres récurrents de l'effectif de Bruno Genesio : Mouctar Diakhaby », explique l’Olympique Lyonnais sur son site internet au sujet de Dorian Grange, dont le modèle est un certain Manuel Neuer. On a vu pire...