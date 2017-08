OL : Lyon proche d'un accord pour Pape Cheikh ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League, Liga.

Pape Cheikh n'a pas été retenu par son entraîneur pour le match joué, et perdu, samedi par le Celta Vigo contre la Real Sociedad. Il semble désormais évident que le milieu de terrain du club espagnol s'apprête à partir et si l'on en croit la presse anglaise, l'Olympique Lyonnais pourrait bien avoir pris le dessus sur Tottenham lors de ces derniers jours. Même si on ne sait pas si c'est une décision stratégique pour mieux revenir à la charge au dernier moment, mais Sky Sports affirme que les Spurs ont levé le pied dans le dossier Pape Cheikh, et que c'est désormais l'OL qui a toutes les cartes dans les mains pour finaliser la venue du joueur du Celta Vigo.

Le champion d'Europe U19 avec l'Espagne pourrait donc rapidement rejoindre l'Olympique Lyonnais. A moins que Tottenham ressorte subitement du bois, ce qui n'est pas la tendance ce dimanche dans la presse anglaise, le Celta Vigo semblant clairement vouloir prendre son temps afin de tirer le maximum de la vente de Pape Cheikh, lequel avait une clause libératoire de 30ME mais devrait être finalement vendu pour 3 fois moins.