OL : Lyon prêt à remettre des barrières si les supporters dérapent !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais est sous la menace directe de l'UEFA suite aux gros incidents du match contre Besiktas. Et on l'a vu cette semaine lors de la vente des tickets, tout a été fait pour que la demi-finale retour contre l'Ajax Amsterdam se passe de manière idéale, histoire que l'instance européenne ne passe pas à l'acte et prive l'OL d'une participation à la prochaine Europa League.

Si Lyon a donc mis sous contrôle totale sa billetterie, le club de Jean-Michel Aulas ne s'est pas contenté de cela. C'est Le Progrès qui le raconte, ce dimanche à l'occasion de la réception de Nantes au stade du Parc OL, un nouveau dispositif de sécurité sera mis en place en bas des virages Sud et Nord afin d'éviter des débordements. Et si l'Olympique Lyonnais a réuni les groupes de supporters afin de tenter de régler ces soucis de sécurité par le dialogue, l'OL est également prêt à hausser le ton si des soucis intervenaient. « L’OL souhaite trouver une solution satisfaisante et ne pas aller jusqu’à poser des grilles, mais en cas de récidive, cette alternative viendra sur le tapis », explique le quotidien régional. Il serait dommage d'en arriver là.