OL : Lyon prêt à lâcher Iturbe pour Carlos Vela au mercato !

Dans : OL, Mercato, Liga.

L'Olympique Lyonnais ne le cache pas, la venue d'un renfort offensif est la priorité des priorités lors de ce mercato hivernal 2017. Bruno Genesio avait indiqué juste avant la trêve qu'il visait un joueur qui collait au profil de Juan Iturbe, l'attaquant de l'AS Rome que l'OL avait été à deux doigts de faire venir l'été dernier. Mais si l'affaire ne s'est pas faite avec la Roma en août, elle semble encore bien mal engagée pour le mois de janvier, l'attaquant semblant donner la priorité à des clubs de Serie A cet hiver.

Alors, même si l'Olympique Lyonnais pense à Pépé, le club rhodanien ne s'attend pas à une partie facile non plus dans ce dossier. Et c'est donc logiquement que d'autres pistes ont été étudiées. Selon L'Equipe, Florian Maurice est à l'affût en dehors de nos frontières, et un profil serait au goût du recruteur de l'OL. Il s'agit de Carlos Vela, l'attaquant international mexicain de 27 ans, lequel évolue actuellement à la Real Sociedad. Carlos Vela pourrait faire l'objet d'un prêt à l'Olympique Lyonnais et des contacts auraient déjà été pris entre les deux clubs. Affaire à suivre.