OL : Lyon prend cher, mais Aulas garde la pêche

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la défaite contre Lorient (1-4) : « C'est une gifle qui fait mal à tout le monde au club. On n'a pas montré les vertus nécessaires. On se met dans une situation qui fait que la quatrième place significative de 21e qualification consécutive en Coupe d'Europe, ce qui est unique en Europe, n'est pas assurée. Deuxièmement, on se met dans une situation psychologique difficile puisque la confiance part. Ce n'est pas bon avant notre quart de finale aller d'Europa jeudi contre Besiktas, qui sera déterminant, et pour lequel on a les qualités pour pouvoir réussir. Il va falloir, en quelques jours, transformer cette défaillance individuelle et de renoncement en une conquête individuelle et une volonté absolue de vouloir jouer une demi-finale européenne. On va tout faire pour remettre la machine en route. Je fais confiance à Bruno, et aux joueurs, qui n'ont pas été dignes de leur niveau ce soir ».