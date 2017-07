OL : Lyon pointe du doigt les joueurs à vendre

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a très largement renforcé son effectif en défense centrale, et on peut même clairement dire que dans ce secteur précis c'est le périphérique à l'heure de pointe tant Bruno Genesio a du choix. Mais le technicien de l'OL l'avoue sans peine, il va falloir sacrément dégraisser le mammouth. Alors, ne se cachant pas derrière ses responsabilités, Genesio a prévenu dans Le Progrès que les choses étaient claires avec les joueurs concernés et que des choix seront faits sans état d'âme.

« Est-ce qu’il pourrait y avoir un ou deux départs du côté des défenseurs centraux ? De toute manière, on est trop nombreux dans ce secteur. Ils sont six pour deux places. Le calcul est vite fait (…) L’absence de Mapou en Chine ? Ce sont des choix très difficiles à faire sur le plan humain. Car les gens qui étaient à notre disposition ont été exemplaires dans l’état d’esprit et la mentalité. Donc, on n’aime pas ça. On respecte les hommes, les joueurs. Mais on ne pouvait pas partir en Chine avec trente joueurs et six défenseurs centraux, ça ne servait à rien. Alors j’assume. On est dans une réflexion pour avoir le bon nombre dans l’effectif », prévient le technicien de l’Olympique Lyonnais, lequel assume ses responsabilités.