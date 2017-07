OL : Lyon officialise le départ de Rybus pour 1,75ME

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Le Lokomotiv Moscou avait pris les devants mercredi soir en annonçant la signature de Maciej Rybus pour les trois prochaines saisons, le défenseur polonais n'ayant plus qu'à passer sa visite médicale avant de parapher son contrat avec le club russe. Et ce jeudi matin, l'Olympique Lyonnais a confirmé le départ de Maciej Rybus, un an seulement après que ce dernier soit arrivé libre dans la capitale des Gaules après une ultime saison à Grozny.

« L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Maciej Rybus, arrivé libre l'été dernier, au Lokomotiv Moscou pour un montant de 1,75 M€. Le club remercie l'international polonais pour son investissement et lui souhaite bonne chance avec son nouveau club », précise l'OL dans un communiqué au sujet de l'international polonais, lequel n'a jamais réellement trouvé sa place, ni affiché les qualités nécessaires pour s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Ce départ de Rybus est le deuxième dans le secteur défensif après celui de Christophe Jallet à Nice, mais à priori ce ne sera pas le dernier.