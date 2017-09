OL : Lyon ne réussira pas à faire revenir sa star

Dans : OL.

L'an passé, Jean-Michel Aulas avait mis le paquet pour réussir à faire venir Alex Morgan à l'Olympique Lyonnais. Et le président de l'OL avait eu gain de cause, la star mondiale du football féminin étant venue passer quelques mois dans la capitale des Gaules, remportant notamment la Champion's League, ce qui était son objectif clairement affiché. Repartie depuis aux Etats-Unis, Alex Morgan n'avait pas réellement pris position concernant une possible deuxième saison à Lyon. Mais ce samedi, à la veille de la reprise du championnat, Reynald Pedros, le nouvel entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais l'admet. Alex Morgan ne reviendra pas en France.

« Alex Morgan ? A priori, il n’y a pas d’espoir de la voir revenir », annonce, dans Le Progrès, le technicien lyonnais, qui s'attend donc à passer la saison sans la joueuse américaine, mais avec toute de même un effectif encore une fois renforcée durant ce mercato. De son côté, l'attaquante américaine devrait continuer sa route sous le maillot du Orlando Pride, loin de Lyon et de l'Europe.