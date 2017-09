OL : Lyon n’est pas un tremplin prévient un espoir du club

Dans : OL, Ligue 1.

Recruté cet été en provenance du Havre après une saison pleine et remarquée du côté du club doyen, Ferland Mendy représente un véritable pari pour l’avenir, le jeune latéral gauche n’ayant que 22 ans. Ses premiers pas avec l’OL sont plutôt convaincants, et il représente donc une bonne alternative à un Marçal qui ne fait pas encore l’unanimité. Présent ce jeudi en conférence de presse, le natif des Yvelines a été interrogé sur son avenir à moyen terme, et pour l’heure, Mendy tient bien à faire comprendre qu’il n’est pas venu à Lyon en s’en servant comme tremplin pour rejoindre un top club européen.

« Je ne suis pas venu à Lyon en me disant si je joue bien je vais aller à Arsenal ou à Barcelone. Je vis au jour le jour. On ne m’a pas dit en arrivant ici, ou pour me convaincre de signer ici, que jouer à l’OL me permettait d’aller dans des grands clubs européens. Je suis ici pour m’imposer, le reste on verra plus tard », a prévenu le gaucher, qui s’est engagé pour cinq ans, et un transfert de 5 ME. Autant dire que cela laisse encore du temps avant d’envisager un départ, et une possible plus-value pour l’OL.