OL : Lyon n'est pas très chaud pour rejouer à Furiani

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

On ne sait pas encore à quelle sauce sera mangé le Sporting Club de Bastia jeudi soir devant la commission de discipline de la LFP suite aux graves incidents du match de dimanche dernier face à Lyon. Mais l'hypothèse d'un match Bastia-OL à huis clos à Furiani n'emballe pas du tout les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Car Jordan Ferri l'avoue sans détour, les événements vécus à Bastia ont forcément perturbé un groupe qui sortait déjà d'une séquence agitée contre Besiktas.

Et le milieu de terrain admet que l'idée de retourner rapidement en Corse n'est pas emballante. « C’était la première fois qu’on était face à un envahissement de terrain. On s’est défendus- comme on a pu. Je tiens à féliciter nos agents de sécurité qui ont cherché à nous protéger alors qu’ils prenaient des coups. On n’est pas passés loin d’une catastrophe. On n’y pense pas trop, ça va tellement vite. C’est tout un club, une ville et une île qui sont pointés du doigt alors que ce n’est qu’une poignée de personnes qui étaient à l’origine de ces incidents. Il ne faut pas généraliser, explique Jordan Ferri, qui précise tout de même que ses coéquipiers et lui n’étaient pas favorables à commencer la rencontre. On ne voulait pas jouer ce match. On dépense beaucoup d’énergie émotionnellement. On nous a dit que c’était mieux de le jouer, donc on s’est remotivé et on s’est préparés. On a communiqué avec nos familles et les joueurs restés à Lyon pour les rassurer. Si on est obligés d’y retourner pour rejouer, on ira. Mais ça sera compliqué avec ce qu’il s’est passé. »